В Индии начнут вакцинировать подростков в возрасте от 15 лет
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди заявил о начале вакцинации от COVID-19 подростков в возрасте от 15 лет с 3 января. Об этом пишет Axios.
Моди отметил, что свыше 90% населения Индии старше 18 лет получили по одной дозе вакцины.
My address to the nation. https://t.co/dBQKvHXPtv— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2021
Индия занимает второе место в мире по числу заражений коронавирусом. На утро субботы в стране было подтверждено более 34 млн случаев болезни и 479 520 случаев смерти.
В Индии также планируют со следующей недели делать дополнительную прививку медикам, людям из группы риска и лицам старше 60 лет.
Штамм "омикрон" в Индии обнаружили в начале декабря. Власти страны призывают граждан прививаться, чтобы обеспечить защиту от нового варианта коронавируса.