Боррель заявил, что любая дискуссия о безопасности Европы должна проходить при участии ЕС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Обсуждение вопросов, связанных с безопасностью Европы, не может проводиться без участия ЕС, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Также темой для телефонного разговора стала ситуация вокруг Украины.

"Говорил с Лиз Трасс о развитии событий с наращиванием российского военного присутствия. Вновь заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Самое главное на данный момент - избежать дальнейшей эскалации", - отметил Боррель.

Discussed with @trussliz developments on Russian military build up. Reiterated support to #Ukraine"s sovereignty & territorial integrity. Immediate priority is to avoid further escalation. Any discussion about European security must happen in coordination with+participation of EU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 28, 2021

МИД России 17 декабря опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Он состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков тогда заявил, что запуск переговорного процесса по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО не терпит отлагательств.