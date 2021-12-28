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Боррель заявил, что любая дискуссия о безопасности Европы должна проходить при участии ЕС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Обсуждение вопросов, связанных с безопасностью Европы, не может проводиться без участия ЕС, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Также темой для телефонного разговора стала ситуация вокруг Украины.

"Говорил с Лиз Трасс о развитии событий с наращиванием российского военного присутствия. Вновь заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Самое главное на данный момент - избежать дальнейшей эскалации", - отметил Боррель.

МИД России 17 декабря опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Он состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков тогда заявил, что запуск переговорного процесса по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО не терпит отлагательств.

Жозеп Боррель Евросоюз Великобритания

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