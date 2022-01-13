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The Times сообщила о желании главы МИД Великобритании Трасс посетить РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс хочет отправиться в Москву для переговоров со своим коллегой на фоне растущей обеспокоенности правительства тем, что Россия может вторгнуться в Украину, сообщает The Times со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно одному из них, Трасс может отправиться в Россию в начале следующего месяца.

По данным собеседника издания, глава МИД Великобритании хочет, чтобы Россия "прекратила свою немотивированную агрессию".

Между тем, другой источник, близкий к министру иностранных дел, сообщил, что на данный момент никаких планов по поездке в Россию у Трасс нет.

"Многое должно произойти, чтобы поездка состоялась, однако Лиз увлечена идеей такого визита и всерьез рассмотрит возможность совершить его, если момент будет правильным и это поможет нам достичь наших целей", - заявил изданию один из собеседников.

Отмечается, что если визит состоится, то Трасс станет первым министром иностранных дел, посетившим Россию после Бориса Джонсона в 2017 году.

Россия Великобритания Лиз Трасс МИД Великобритании

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