Alibaba уволила сотрудницу, обвинившую начальника в домогательствах

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Китайский онлайн-ритейлер Alibaba Group Holding уволил сотрудницу, ранее обвинившую своего супервайзера в домогательствах во время командировки, пишет BBC.

Причиной увольнения стало распространение сотрудницей ложных сведений, вредящих репутации компании, следует из документа об увольнении, который она предоставила государственной газете Dahe Daily. Судя по документу, сотрудница, известная как мисс Чжоу, покинула Alibaba в конце ноября.

"Я не сделала ничего ошибочного, и, конечно же, я не приму этот результат и в будущем намерена защищать свои права и интересы юридическими методами", - приводит слова мисс Чжоу газета. Её юрист подтвердил факт увольнения газете The New York Times.

Alibaba пока не ответила на запрос BBC о комментарии.

Об инциденте стало известно в августе, когда сотрудница подразделения Alibaba City обвинила своего супервайзера в том, что во время деловой встречи он вынудил ее выпить слишком много алкоголя, после чего стал домогаться. По её словам, компания поначалу проигнорировала её жалобу. После скандала сувпервайзер был уволен, глава отдела кадров Alibaba Group получил выговор, а директор Alibaba City и глава кадровой службы были вынуждены уйти добровольно.