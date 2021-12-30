Грузинская оппозиция собралась у здания Руставской тюрьмы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Около двух десятков сторонников грузинской оппозиции в эти часы находятся у входа в Руставскую тюрьму, куда несколько часов назад перевезли из военного госпиталя Гори бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" показал кадры проходящей мобилизации полицейских сил у Руставской тюрьмы, на территорию которой въехали несколько автобусов с полицейскими, а также водометная машина.

В беседе с телеканалом главный редактор газеты "Хроника плюс" Элисо Киладзе заявила, что располагает информацией, что Саакашвили вывезли из госпиталя против его воли, в наручниках.

"Везли Саакашвили не по центральной автотрассе Гори - Тбилиси, а объездными дорогами", - сказала Киладзе.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.