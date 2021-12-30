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Адвокат сообщил о тяжелом состоянии Саакашвили

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили тяжелое, у него проблема с коммуникацией в связи с принятыми при перевозке из госпиталя Гори в Руставскую тюрьму успокоительными медицинскими препаратами, сообщил в четверг журналистам адвокат Ника Гварамия после встречи с Саакашвили в тюрьме.

"На встречу с адвокатами его под руки привели охранники, так как самостоятельно не мог передвигаться. Он очень слаб, заторможен в связи с принятыми успокоительными медицинскими препаратами", - сказал Гварамия

"Завтра он (Саакашвили - ИФ) сделает важные заявления", - сообщил адвокат.

Адвокат также сказал, что во время перевода минувшей ночью из госпиталя в Гори Саакашвили не оказывал сотрудникам пенитенциарной службы сопротивления.

"В палату в Гори к нему зашли много людей, он не оказывал никакого сопротивления из-за слабости. Его на коляске доставили к реанимобилю", - сказал Гварамия.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевезли в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили Грузия

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