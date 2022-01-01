В китайском Сиане продолжается распространение коронавируса

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В последний день 2021 года в административном центре китайской провинции Шэньси городе Сиане выявлено 174 новых случая заражения COVID-19 внутри страны из 175 этой категории, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в субботу.

Меры изоляции в 13-миллионном Сиане были введены 10 дней назад после того, как число случаев заболевания начало расти с 9 декабря, когда был выявлен первый. Суммарно по состоянию на минувшую пятницу в Сиане был зафиксирован 1 тыс. 451 случай "внутреннего" заражения.

Эти меры включают отмену всех внутренних авиарейсов из Сианя, ограничение движения поездов и междугороднего автотранспорта. Запрещены все массовые мероприятия, власти требуют от жителей не покидать дома за исключением неотложных случаев. Посещать магазины для приобретения продуктов и товаров первой необходимости разрешено только одному человеку в семье один раз в два дня.

Ранее Центральная комиссия по проверке дисциплины КНР сообщила, что 26 чиновников в Сиане были привлечены к ответственности за плохую работу в сфере профилактики и борьбы с COVID-19.

В пятницу в материковом Китае был выявлен 231 новый случай заражения коронавирусом, из них 56 ввезенных из-за рубежа.

Всего за время пандемии на материке было зафиксировано 102 тыс. 314 инфицированных коронавирусом, от связанных с ним заболеваний скончались 4 тыс. 636 человек, из них в 2021 году только один.