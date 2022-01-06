Власти Макао введут запрет на прилет иностранцев из-за COVID-19

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Правительство Специального административного района (САР) Аомэнь (Макао) с 9 января вводит запрет всем авиакомпаниям ввозить пассажиров из-за пределов Китая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщают китайские СМИ со ссылкой на решение правительства.

Отмечается, что запрет вступает в силу в 00:00 часов по местному времени 9 января (19:00 мск 8 января).

Это требование "не противоречит другим требованиям по профилактике эпидемий", говорится в сообщении правительства.

С начала пандемии COVID-19 в Аомэне выявлено 79 случаев заражения, выздоровели 77 человек, смертельных исходов на зафиксировано, сообщил в среду Госкомитет здравоохранения КНР.

САР Аомэнь был образован 21 декабря 1999 года в результате ликвидации португальской колонии Макао. Он наравне с Гонконгом стал одним из двух специальных административных районов КНР. В составе КНР Аомэнь обладает значительной автономией: собственными законами, правовой, денежной, таможенной и иммиграционной системами, а также правом участия в международных организациях.