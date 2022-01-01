Полиция Украины насчитала около 3,5 тыс. участников мероприятий к дню рождения Бандеры

Киев. 1 января. INTERFAX.RU - В мероприятиях по случаю 113-летия дня рождения Степана Бандеры приняли участие около 3,5 тыс. человек в 20 регионах, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Отмечается, что мероприятия прошли без нарушений.

"Всего в государстве состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах. Публичный порядок и безопасность граждан обеспечивали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении полиции.