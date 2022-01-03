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Байден заверил Зеленского в готовности США и союзников дать решительный ответ в случае вторжения РФ на Украину

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что готов вместе с союзниками решительно отреагировать в случае нападения РФ на Украину, сообщает Белый дом.

"Президент Байден ясно дал понять, что США вместе с союзникам и партнерами дадут решительный ответ, если Россия снова будет вторгаться на Украину", - говорится в заявлении администрации президента США.

Кроме того, как отмечается в документе, "лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начинаются на следующей неделе: это диалог по стратегической стабильности (между США и РФ - ИФ), Совет Россия-НАТО, а также - контакты в ОБСЕ".

В конце декабря Байден обсудил эти предстоящие контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.

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