Байден заверил Зеленского в готовности США и союзников дать решительный ответ в случае вторжения РФ на Украину

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что готов вместе с союзниками решительно отреагировать в случае нападения РФ на Украину, сообщает Белый дом.

"Президент Байден ясно дал понять, что США вместе с союзникам и партнерами дадут решительный ответ, если Россия снова будет вторгаться на Украину", - говорится в заявлении администрации президента США.

Кроме того, как отмечается в документе, "лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начинаются на следующей неделе: это диалог по стратегической стабильности (между США и РФ - ИФ), Совет Россия-НАТО, а также - контакты в ОБСЕ".

В конце декабря Байден обсудил эти предстоящие контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.