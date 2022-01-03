Байден пообещал Зеленскому, что США не будут принимать касающиеся партнёров решения без их ведома

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул, что Вашингтон будет принимать касающиеся партнёров решения только с ведома последних, сообщает Белый дом.

"Президент Байден подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами обязываются следовать принципу "мы ничего не будем делать, касающееся вас, без вас", - говорится в сообщении.

Также Байден вновь подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

Ранее США и из западные партнеры, комментируя предложения РФ по гарантиям безопасности, уже предупреждали, что не собираются принимать решения, не консультируясь с теми странами, которых эти решения будут касаться.