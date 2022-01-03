Первые случаи смерти среди больных "омикроном" зафиксировали в Южной Корее

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Южной Корее впервые зарегистрировали два летальных случая, связанных со штаммом COVID-19 "омикрон", сообщает "Ренхап".

Органы здравоохранения в городе Кванджу сообщили, что у двоих недавно умерших пациентов с коронавирусом был подтвержден вариант "омикрон".

Отмечается, что один из пациентов скончался в прошлый понедельник, второй - в среду, обоим было за 90 лет.

Как сообщается, это первые случаи смерти в стране, связанные с вариантом "омикрон".

Органы здравоохранения выясняют точные причины летальных исходов.