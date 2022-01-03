Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Первые случаи смерти среди больных "омикроном" зафиксировали в Южной Корее

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Южной Корее впервые зарегистрировали два летальных случая, связанных со штаммом COVID-19 "омикрон", сообщает "Ренхап".

Органы здравоохранения в городе Кванджу сообщили, что у двоих недавно умерших пациентов с коронавирусом был подтвержден вариант "омикрон".

Отмечается, что один из пациентов скончался в прошлый понедельник, второй - в среду, обоим было за 90 лет.

Как сообщается, это первые случаи смерти в стране, связанные с вариантом "омикрон".

Органы здравоохранения выясняют точные причины летальных исходов.

Южная Корея Коронавирус

Новости

Нефть Brent подорожала до $78,32 за баррель

Премьер-министр Судана объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Судана объявил об уходе в отставку

США пообещали Украине не принимать решения относительно партнеров без их ведома

Байден в разговоре с Зеленским выступил за Нормандский формат

Байден заверил Зеленского в решительном ответе при вторжении РФ на Украину

Что произошло за сутки: воскресенье, 2 января

Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится вечером 2 января

Путин и Эрдоган обсудили предложения России по гарантиям безопасности

Российские космонавты 19 января впервые в 2022 году выйдут в открытый космос

Пандемия коронавируса

Франция сократит карантин для людей с положительным тестом на COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });