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Рекордное число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Южной Корее

Рекордное число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Южной Корее
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост числа случаев COVID-19 в Южной Корее достиг рекордного уровня - свыше 13 тыс., сообщает Yonhap.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) уточнило, что за минувшие сутки в стране зарегистрировано 13 012 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель за все время пандемии.

Днем ранее в стране был зарегистрирован 8 571 случай.

В понедельник правительство Южной Кореи подтвердило, что "омикрон" стал доминирующим штаммом в стране - уровень его обнаружения на прошлой неделе превысил 50%.

"Отныне главной целью нашего антивирусного реагирования будет сокращение числа критических случаев и смертей", - сказал премьер-министр Ким Бу Гем.

Он отметил, что среда знаменует собой начало нового режима тестирования и лечения, призванного свести к минимуму сбои в условиях быстрого распространения "омикрона". В соответствии с этим режимом местные больницы и клиники будут проводить тесты и лечить пациентов, а экспресс-тесты на антигены заменят ПЦР-тесты. Последние будут использоваться только для групп высокого риска, в том числе лиц старше 60 лет.

"Если обследование, тестирование и лечение COVID-19 будут проводиться совместно в близлежащих больницах и клиниках, мы сможем быстрее и эффективнее реагировать на омикрон", - сказал премьер-министр.

Он также призвал граждан воздержаться от поездок в свои родные города во время празднования Лунного Нового года в период с этих выходных по следующую среду.

"Особенно если вы или ваши родители не получили третью прививку от вакцины, я умоляю вас отложить вашу встречу", - сказал он.

Хроника коронавируса. Январь.

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Южная Корея Коронавирус

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