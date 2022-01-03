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Tesla открыла шоурум в столице китайского Синьцзяна – Урумчи

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc открыл шоурум в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Tesla объявила об открытии шоурума в Урумчи, столице Синьцзяна, 31 декабря в официальном аккаунте компании в соцсети Weibo, китайском аналоге Twitter.

"В последний день 2021 года мы встречаемся в Синьцзяне. В 2022 году давайте вместе отправим Синьцзян в электрическое путешествие", - говорится в посте Tesla.

Tesla, имеющая множество поклонников в Китае, быстро развивает бизнес в этой стране. Однако, открывая шоурум в Синьцзяне, компания рискует получить репутационные проблемы, с которыми уже столкнулись другие американские компании, включая Walmart Inc. и Intel Corp., пишет The Wall Street Journal.

Ранее германский автопроизводитель Volkswagen AG (VW) подвергся критике со стороны законодателей и западных правозащитников в связи с принятым компанией решением сохранить предприятие в Урумчи. VW пришлось защищать свое решение, компания заявила, что в ее цепочках поставок нет продукции, производимой с применением принудительного труда.

В декабре этого года президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт в США товаров, произведенных в Синьцзяне, поскольку в регионе, как считают власти США, используется принудительный труд. Белый дом также ввел санкции в отношении нескольких компаний и частных лиц, причастных, по его мнению, к кампании по ассимиляции уйгуров и других меньшинств.

После открытия шоурума в Урумчи Tesla представлена в 30 регионах и провинциях КНР, а также в Гонконге и Макао.

Китай Tesla Урумчи Синьцзян

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