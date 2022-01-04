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Работники автопарка в Актау присоединились к митингу против роста цен на газ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Актау водители и кондукторы одного из автопарков отказались во вторник выходить на работу на фоне проходящего в городе несанкционированного митинга против повышения цен на сжиженный газ, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Мы, водители и кондукторы "Каспий автопарка", с сегодняшнего дня, 4 января, не выйдем на работу. Мы вместе с народом, и сейчас присоединимся к митингующим", - заявили работники автопарка.

Данный автопарк обслуживает пять городских маршрутов Актау.

В Мангистауской области Казахстана, в том числе в Актау, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр. Участники скандировали "Газ 50", требуя, чтобы стоимость голубого топлива снизили до 50 тенге за литр, а не до 80-90 тенге, как пообещало правительство. Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о начале работы в регионе правительственной комиссии, в которую включены сотрудники администрации президента.

Казахстан Актау

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