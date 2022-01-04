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Украина озвучила планы по согласованию шестой программы макрофинансовой помощи ЕС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассчитывает, что Киев договорится о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского Союза в первой половине 2022 года.

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"Это одна из наиболее стабильных финансовых программ, которая из года в год позволяет планировать соответствующие расходы на развитие. Кроме того, мы уже выстроили определенную практику согласования с Европейским Союзом условий получения каждого транша такой макрофинансовой помощи", - сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Украина выполнила все условия и получила денежные средства в полном объеме в рамках предыдущей, пятой программы.

"Мы не имели представления, нужна ли нам шестая программа, когда подписывали соглашение о пятой программе, но сейчас мы точно можем сказать, что мы наладили понятный процесс взаимодействия с ЕС... Поэтому мы готовы к шестой программе... Мы надеемся, что следующая программа макрофинансовой помощи будет заключена уже в первой половине 2022 года", - заявила она.

В июле 2020 года Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании относительно реализации "исключительной" (пятой по счету) программы макрофинансовой помощи до €1,2 млрд. Первый транш номинальным размером €600 млн Украина получила в декабре 2020 года, второй - октябре 2021 года. В целом Украина в 2014-2021 году получила в рамках реализации пяти программ €5,01 млрд кредитной помощи от ЕС.

Украина ЕС Ольга Стефанишина

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