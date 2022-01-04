В Дели введут комендантский час на выходных из-за коронавируса

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В столице Индии Дели власти введут комендантский час на выходных в связи с ростом распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщила индийская газета Times of India.

Общий комендантский час начнется в столице Индии в 22:00 пятницы 7 января и продлится до 5:00 понедельника 10 января. При этом, ночной комендантский час в Дели все еще действует.

За последние сутки по всей Индии зарегистрировали свыше 37 тыс. случаев заражения COVID-19. Число выявляемых случаев в последние дни растет в связи с распространением штамма "омикрон". И, несмотря на то, что большинство выявляемых случаев заражения протекают в легкой форме, власти страны приняли решение ввести ряд ограничений, в частности, установить комендантский час на выходных в Дели.

Кроме того, жителям Дели по возможности предложили временно работать из дома - как минимум половину сотрудников руководство каждого из офисов должно будет перевести на удаленную работу.

Всего за время пандемии в Индии выявили 34,9 млн новых случаев заражения.