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Частные самолеты из Казахстана в среду не садились в аэропорту Бишкека

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Частные самолеты из Казахстана не запрашивали посадку в Бишкекском аэропорту Манас, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Заявок на посадку в Манасе частных самолетов из Казахстана не было", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в среду аэропорт Манас принял один пассажирский рейс из Нур-Султана, еще один рейс из Алма-Аты, запланированный на 20:00 (17:00 по Москве) был задержан.

В среду киргизские СМИ сообщили, что частный самолет дочери Нурсултана Назарбаева Динары и ее мужа Тимура Кулибаева, на борту которого могут находиться и другие члены семьи первого президента Казахстана, возможно, улетел в Киргизию.

Казахстанский информационный портал Orda.kz сообщил в среду, что работа аэропорта Алматы парализована протестующими, он прекратил функционировать.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 05 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Бишкек Киргизия Казахстан

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