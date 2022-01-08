Байден заявил, что COVID-19 не останется в США навсегда

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Коронавирус COVID-19 в том виде, в котором мы сейчас его знаем, не остается в Соединенных Штатах навсегда, заявил президент США Джо Байден.

"Коронавирус в том виде, в котором мы знаем его сейчас, не останется тут навсегда", - сказал Байден журналистам в Белом доме.

Он отметил, что США уже разработали и продолжают разрабатывать средства борьбы с вирусом, которые способны противостоять различным штаммам. При этом Байден предположил, что в других частях света COVID-19, напротив, вполне может остаться надолго.

Президент США также сообщил, что в стране ежемесячно делается около 300 млн тестов на коронавирус, то есть примерно 11 млн тестов в день.

За время пандемии в США выявили почти 60 млн случаев заражения коронавирусом и около 857 тыс. смертей от последствий заболевания.