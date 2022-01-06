Телеканал "Звезда" сообщил о переброске РФ в Казахстан боевой техники

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Россия перебрасывает в Казахстан боевую технику ВДВ, соответствующие кадры показал официальный телеканал "Звезда".

На кадрах, опубликованных каналами в телеграме, продемонстрированы четыре боевых машины десанта. Как сообщает телеканал, колонна направляется в аэропорт для погрузки и отправки в Казахстан.

Ранее сообщалось, что Россия направит в Казахстан подразделения ВДВ в качестве миротворцев. Миротворцы Организации договора о коллективной безопасности возьмут под охрану стратегические объекты на территории страны.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны ввели чрезвычайное положение.