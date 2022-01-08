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Граждан России вывезут из Алма-Аты 9 января военно-транспортной авиацией

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Минобороны России организует вывоз граждан РФ из Алма-Аты 9 января, сообщила пресс-служба посольства РФ в Казахстане.

"Вниманию граждан России, находящихся в алматинском регионе. С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 г. с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы - Иваново и Алматы - Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину", - говорится в сообщении посольства.

По данным дипломатов, сбор в терминале аэропорта в 14:00.

"Просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир - одно место ручного багажа". В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются", - проинформировали в посольстве.

Самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров, отмечается в сообщении.

Казахстан Россия Алма-Ата

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