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В Бельгии число заражений коронавирусом удвоилось за неделю

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Опубликованные в Бельгии данные института общественного здравоохранения Sciensano о распространении в стране коронавирусной инфекции показывают, что число зараженных COVID-19 удвоилось в первую неделю нового года.

В начале года ежедневное заражение коронавирусом регистрировалось в среднем на уровне около 16 тыс., свидетельствуют в субботу данные института, что означает рост на 104% по сравнению с предыдущей неделей.

Более чем 70 тыс. тестов, осуществляемых в стране ежедневно, дают в среднем 22% положительных результатов. Число госпитализаций с коронавирусной инфекцией выросло за неделю на 26%.

Коэффициент воспроизводства вируса COVID-19 составляет на данный момент 1,14. Когда он превышает единицу, это говорит об ускорении распространения вируса.

В Бельгии с начала пандемии 28 459 человек умерли от коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 08 января 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Бельгия

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