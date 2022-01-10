Российские военные сообщили об эвакуации из Казахстана более 1,4 тыс. граждан РФ

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Из Казахстана авиацией Минобороны РФ вывезено более 1400 граждан России, сообщили в ведомстве в понедельник.

Как говорится в сообщении, всего самолетами военно-транспортной авиации России из Казахстана в РФ доставлен 1461 российский гражданин.

"9 января самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Москву 1422 российских гражданина и 14 российских граждан в Екатеринбург, которые изъявили желание вернуться в Россию самолетами Минобороны России. Накануне в Россию были доставлены 25 российских туристов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Массовые волнения в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения.

5 января Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В пресс-службе организации позднее сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев.

8 января МИД РФ сообщил, что российские граждане не пострадали во время событий в Казахстане.