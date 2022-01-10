Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:15Заразились
на 10.01В России 10 666 679+15 830В мире 307 155 337+1 963 734

В АТОР назвали число российских туристов, которые могут находиться в Казахстане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Казахстан не пользуется особой популярностью у российских туристов после открытия границ, на начало января там могло находиться не более 300-500 путешественников из РФ, сообщила "Интерфаксу" в понедельник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"На новогодние праздники в Казахстан прибыли для отдыха не более 300-500 туристов из России и, скорее всего, более половины из них уже вернулись. При этом, по имеющимся данным, все они организовывали отдых не через российских туроператоров, а самостоятельно, бронируя размещение в Казахстане и перелет. Возможно, что некоторые из них воспользовались какими-то предложениями казахстанских туристических компаний. По оценкам экспертов, большинство российских самостоятельных туристов сейчас в районе Алматы", - сообщила она.

По словам Ломидзе, поездки в страны СНГ даже после открытия границ мало востребованы у российских туристов. "Организованный турпоток в Казахстан упал в 50 раз по сравнению с 2019 годом, хотя и тогда он был небольшим. Абсолютное большинство поездок в эту страну до пандемии совершалось не с туристическими целями. По данным Пограничной службы ФСБ России, за три квартала 2021 года граждане РФ совершили 4205 поездок в Казахстан с целью туризма - это всего 0,7% от общего числа прибытий россиян в эту страну. Кроме того, зима - самый низкий туристический сезон для Казахстана прежде всего из-за сложного и малоприятного климата", - рассказала она.

Представитель АТОР отметила, что зимой небольшое число самостоятельных туристов из России едут кататься на лыжах на горнолыжный курорт Шымбулак рядом с Алма-Атой, и значительно меньше - в столицу Нур-Султан. Также могут быть группы альпинистов в горных лагерях.

Ломидзе добавила, что туроператоры прогнозируют падение спроса на туры в Казахстан до нуля после нынешних событий, так как "российские туристы крайне остро реагируют на любые проявления политической нестабильности в странах ближнего зарубежья". Она напомнила, что после демонстраций в Армении и Белоруссии россияне отказывались от путешествий в эти страны.

Минобороны России в понедельник сообщило, что самолеты военно-транспортной авиации России эвакуировали из Казахстана на родину 1461 российского гражданина, среди которых 25 туристов.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.

Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
АТОР Майя Ломидзе Казахстан

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил, что новый штамм COVID "дельтакрон" может быть лабораторной ошибкой

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 15 830 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 15 830 случаев заражения COVID-19

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 января

Что произошло за день: воскресенье, 9 января

Массовые протесты в Казахстане

Из Казахстана вывезли более 1,4 тыс. россиян

Массовые протесты в Казахстане

Три военных самолета вылетели в Москву из Алма-Аты с гражданами РФ

Массовые протесты в Казахстане

Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций

Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций

Путин 10 января примет участие во внеочередной сессии ОДКБ

В России за сутки выявили 16 246 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 16 246 случаев COVID-19

Пять человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в частном доме в Костромской области

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });