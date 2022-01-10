Лукашенко заявил, что миротворцев ОДКБ в Казахстане нельзя выставлять оккупантами

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недопустимости воспринимать миротворцев Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане как оккупантов.

"Нельзя допускать выставление миротворческого контингента как оккупантов. Мы не оккупанты. Мы не пришли туда по своему желанию. Нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну. И мы оказали ту поддержку, которую он потребовал от нас. Это урок для всех, это прецедент, хороший прецедент", - сказал Лукашенко в понедельник в ходе онлайн-саммита ОДКБ.

"Формы и методы гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования. Следует совершенствовать информационный обмен, качественно улучшать аналитическую составляющую. Рост напряженности подталкивает нас также к ревизии совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму", - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также выразил уверенность, что за событиями в Казахстане стоят внешние силы. "Анализ событий в Казахстане показывает наличие внешнего фактора, их сценарий узнаваем. За аналогиями далеко ходить не надо. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан. Не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Белоруссия", - сказал Лукашенко.

В то же время только внешний фактор не будет единственным, отметил Лукашенко. По его словам, Белоруссия извлекла этот урок после президентских выборов 2020 года. "Только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли в Белоруссии, - сказал Лукашенко. - Анализируя обстановку в Белоруссии, мы исходим из того, что кроме внешних причин ... были и внутренние".

"Если мы этого не поймем, будем пенять только на внешний фактор, можем получить повторение событий", - заявил Лукашенко.

Надо понимать, что взгляды экстремистов брошены не только на Казахстан, но и на Узбекистан, добавил президент Белоруссии.