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Лукашенко призвал помочь Таджикистану, чтобы не получилось "как в Казахстане"

Лукашенко призвал помочь Таджикистану, чтобы не получилось "как в Казахстане"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне событий в Казахстане призвал оказать помощь Таджикистану.

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"Хороший повод сейчас собраться и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего техникой военной. И нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном", - заявил он в ходе онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник.

"Почти 200 рейсов, мы перебрасывали технику (в Казахстан - ИФ), благо Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас, он там справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать", - заявил президент Белоруссии.

По его мнению, взгляды экстремистов сейчас брошены не только на Казахстан, но также на Узбекистан.

"Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях. Необходимо своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на путь насилия, жестко пресекать их деструктивную деятельность. Что касается Белоруссии, вы всегда можете рассчитывать не только на взаимопонимание и поддержку. Мы всегда будем верны тем договоренностям, которые нами достигнуты", - подчеркнул президент Белоруссии.

Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Александр Лукашенко Белоруссия Таджикистан Казахстан

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