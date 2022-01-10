Лукашенко призвал помочь Таджикистану, чтобы не получилось "как в Казахстане"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне событий в Казахстане призвал оказать помощь Таджикистану.

"Хороший повод сейчас собраться и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего техникой военной. И нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном", - заявил он в ходе онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник.

"Почти 200 рейсов, мы перебрасывали технику (в Казахстан - ИФ), благо Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас, он там справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать", - заявил президент Белоруссии.

По его мнению, взгляды экстремистов сейчас брошены не только на Казахстан, но также на Узбекистан.

"Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях. Необходимо своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на путь насилия, жестко пресекать их деструктивную деятельность. Что касается Белоруссии, вы всегда можете рассчитывать не только на взаимопонимание и поддержку. Мы всегда будем верны тем договоренностям, которые нами достигнуты", - подчеркнул президент Белоруссии.