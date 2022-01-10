В ДНР обострение ситуации в Донбассе связали с предстоящей встречей "Россия - НАТО"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась в преддверии переговоров "Россия - НАТО", заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Увеличение количества обстрелов со стороны ВСУ мы связываем со снижением внимания мирового сообщества к тематике Украины на фоне предстоящей встречи "Россия - НАТО", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой НМ ДНР.

Ранее в понедельник в ведомстве заявили, что за предыдущие сутки зафиксировали четыре нарушения перемирия после долгой тишины на линии соприкосновения.

Проведение встречи в рамках Совета НАТО-России запланировано на 12 января.