Россия пожаловалась на затягивание переговоров с США по гарантиям безопасности

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Москву не устраивает бесконечное затягивание переговоров с США о гарантиях безопасности, но отметили при этом, что никаких дедлайнов здесь нет.

На вопрос журналистов, на какие сроки этих переговоров рассчитывает Москва, есть ли какие-то дедлайны для нее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, каких-то четких дедлайнов здесь нет. Их, конечно, никто не ставит. Есть только позиция России о том, что нас не устроит бесконечное затягивание этого процесса".

На уточняющий вопрос, достигнута ли договоренность с американской стороной о следующих раундах переговоров, представитель Кремля ответил: "Это все будет понятно после завершения следующих двух раундов".

В Кремле намерены в ближайшее время определиться, есть ли смысл вообще продолжать переговоры с США по гарантиям безопасности.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности в Европе прошли 10 января и продолжались около восьми часов. Российская сторона заверила, что никаких планов "нападать" на Украину у нее нет. Однако американская сторона не увидела готовности РФ к деэскалации ситуации на границе с Украиной. Стороны так и не пришли к каким-то конкретным договоренностям по гарантиям безопасности в Европе.