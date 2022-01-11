Заседание Совета РФ-НАТО 12 января будет неформальным

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Согласованной встречи 12 января в формате Совета Россия-НАТО нет, заседание будет неформальным, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Он (замглавы МИД РФ Сергей Рябков - ИФ) абсолютно прав. Дело в том, что это будет неформальное заседание в формате СРН", - сказал Грушко журналистам, комментируя сделанные накануне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия едет на переговоры с НАТО без согласованной повестки.

Он отметил, что это связано с тем, что "в Совете Россия-НАТО в результате недружественных действий НАТО на сегодняшний день нет ни одного дипломатического представителя". "Точно так же нет никаких структур, которые были предназначены для того, чтобы готовить такого рода заседания, в том числе вырабатывать повестку, их работа заморожена НАТО", - добавил замминистра.

Грушко подчеркнул, что Москва исходит из того, что в выступлениях российской делегации в центре будут стоять инициативы президента России о гарантиях безопасности, генсек НАТО Йенс Столтенберг об этом уведомлен.