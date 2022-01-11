В США спрогнозировали "стратегический сюрприз" миру от Тихоокеанского региона

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В регионе Тихого океана более чем где бы то ни было в мире может сложиться неожиданная ситуация, имеющая стратегическое значение, заявил координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл.

"Если (...) вы спросите меня, где с наибольшей вероятностью может возникнуть несомненный стратегический сюрприз, имеющий в своем основании конкретные соглашения и взаимоотношения, то очень похоже, что это будет в Тихом океане", - приводит издание The Guardian его слова с выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Он отметил, что, хотя в данном регионе у США есть колоссальные "стратегические, исторические" интересы, Вашингтон не вовлечен в достаточной степени в местные дела, в отличие от таких стран, как Австралия и Новая Зеландия.

По словам Кэмпбелла, США остается очень мало времени для того, чтобы, действуя с партнерами вроде Австралии, Новой Зеландии, Японии и Франции "активизировать собственную игру на доске".

В свою очередь The Guardian уточняет, что подобные заявления прозвучали на фоне информации о возможных планах КНР развертывать базы в районе Тихого океана. Так, сообщалось о предложениях Китая модернизировать инфраструктуру в тихоокеанском государстве Кирибати, острова которого расположены в 3 тыс. км к юго-западу от штата США Гавайи. В мае власти Кирибати заявляли, что планы Китая военного характера не носят.

Газета также сообщает, что ранее ряд стран Индо-Тихоокеанского региона, для многих из которых Китай является крупнейшим торговым партнером, указывали на недостаточную роль США в местных экономических делах – с того момента, когда в 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о запуске процесса выхода страны из Транстихоокеанского партнерства.

В октябре президент США Джо Байден заявил лидерам азиатских стран, что Вашингтон начнет переговоры по созданию экономического партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе, но деталей инициативы озвучивалось мало.