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Австралия договорилась с США о поставках танков и бронетехники на $3,5 млрд

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Австралия достигла соглашения с США на поставки 75 танков M1A2 Abrams и другой бронетехники на сумму в $3,5 млрд, сообщает издание The Hill.

Власти США дали предварительное согласие на эту сделку в прошлом году, а о ее подтверждении, как ожидается, позднее в понедельник объявит министр обороны Австралии Питер Даттон.

"M1A2 Abrams привнесут новейшие военные достижения в австралийский национальный оборонный потенциал, включая управление войсками, компьютерные и разведывательные системы, а (сфера обороны - ИФ) также извлечет выгоды из планируемого производства боеприпасов для танков в Австралии", - говорилось ранее в заявлении Даттона.

Всего Австралия хочет получить более 120 единиц техники. Кроме танков, речь идет о 29 бронированных машинах разминирования и о 17 танковых мостоукладчиках – бронированных инженерных машинах для установки и снятия мостовых конструкций в боевой обстановке. Первые поставки техники в рамках сделки должны пройти в 2024 году.

По данным The Hill, планируется, что в ближайшие годы Австралия потратит на бронетехнику $30 - $42 млрд.

Издание отмечает, что эта сделка стала еще одним свидетельством укрепления военного альянса США и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю. В прошлом году США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности – AUKUS: первой крупной инициативой в рамках этого партнерства стало объявление о строительстве атомных подводных лодок для Австралии.

Однако некоторые австралийские эксперты по нацбезопасности выражают сомнения в том, что тяжелобронированная сухопутная техника потребуется Австралии при конфликте в воздухе и на море с другой страной вроде Китая, добавляет The Hill.

Австралия США

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