Аэропорт Хитроу потребовал отменить тесты на COVID для вакцинированных

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Руководство лондонского аэропорта Хитроу требует отменить тестирование на коронавирус COVID-19 для вакцинированных граждан из-за массового возврата билетов, сообщает во вторник The Guardian.

"На данный момент ограничения на путешествия, такие, как тестирования, введены на всех маршрутах, обслуживаемых Хитроу. Авиационная индустрия полностью восстановится только тогда, когда их отменят, и пропадет риск того, что они будут заново введены в сжатые сроки", - заявил директор Хитроу Джон Холланд-Кей.

В Хитроу сообщили, что только в декабре как минимум 600 тыс. пассажиров отказались от вылетов из аэропорта в связи со штаммом "омикрон" и неопределенностью, вызванной быстро введенными новыми ограничениями. Аэропорт призвал власти отменить тестирования для вакцинированных путешественников и разработать план действий на случай появления новых штаммов COVID-19, вызывающих беспокойство.

В Международной ассоциации воздушного транспорта считают, что число пассажиров достигнет уровня, который наблюдался до пандемии, только к 2025 году, при условии, что ограничения на путешествия будут отменены как в месте отправления, так и в месте прибытия, и у путешественников будет уверенность в том, что внезапно не будут введены новые меры.

В Хитроу также запросили помощь у Управления гражданской авиации Великобритании, которое ранее утвердило временное повышение сборов за посадку с 22 до 30,19 фунтов за пассажира. Аэропорт попросил увеличить сумму до 43 фунтов, чтобы компенсировать убытки, вызванные пандемией.

В 2021 году через аэропорт прошло всего 19,4 млн человек – меньше, чем в 2020 году и меньше четверти показателей за 2019 год.