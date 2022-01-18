В Великобритании 41% туркомпаний и отельеров опасается скорого банкротства

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Тысячи туркомпаний Великобритании оказались под угрозой банкротства из-за жестких и длительных ограничений в стране во время пандемии, в частности, из-за "омикрона" туроператоры потеряли треть бронирований на начало 2022 года, сообщает The Guardian.

"Несмотря на бум внутреннего туризма летом 2021 года и рост бронирований туров по стране, тысячи туристических компаний королевства могут уйти с рынка. Согласно опросу Туристического альянса, среди почти 2 тыс. предприятий отрасли 11% респондентов считают, что могут обанкротиться уже в 2022 году. 41% убеждены, что это произойдет "рано или поздно", - пишет издание.

Как отмечает газета, из-за распространения нового штамма "омикрон" почти треть туроператоров и отелеьров потеряли не менее половины бронирований с заездами в январе-марте.

"Государственная поддержка туризму стала оказываться в меньших объемах, поэтому четверть опрошенных туркомпаний заявили, что у них больше нет финансовых резервов, еще 50% сообщили, что средства закончатся в ближайшие пару месяцев", - пишет газета.

По словам директора туристического альянса Великобритании Курта Янсона, загрузка пляжей и морских курортов прошлым летом составляла 100%, однако это лишь маскировало общее падение в сфере внутреннего туризма.

"Традиционно в больших и малых городах активно развивался внутренний туризм: было много деловых поездок, конференций. В этих секторах ситуация обстоит очень плохо. Кроме того, многие туркомпании Великобритании работали с иностранными туристами - MICE, языковые школы и лагеря переживают упадок. Восстановление этого сектора займет больше времени", - считает он.

То же самое касается туроператоров, обслуживающих иностранных туристов - они отвечают за 60% турпотока в Великобританию. Как отмечает издание, Великобритания становится менее конкурентоспособной на международной арене не только из-за антикоронавирусных ограничений. Так, туристы теперь не могут возмещать НДС при выезде из страны, путешественникам из Евросоюза для въезда в Великобританию теперь требуется паспорт. Кроме того, растет конкуренция с другими странами, которые готовы выделять больше средств для развития и поддержки туризма.

"Туристы из Китая и стран Ближнего Востока стремились делать покупки в таких местах, как бутик-городок Bicester Village недалеко от Лондона, но теперь они с большей вероятностью выберут Францию, потому что могут оформить там tax free", - сказал Янсон.

Как сообщает The Guardian, с 1 апреля 2022 года отели, рестораны и другие предприятия сферы гостеприимства должны будут снова начать выплачивать кредиты, а также НДС 20% вместо 12,5%, который установили в 2020 году. В ассоциации индустрии гостеприимства Великобритании считают, что въездной туризм и объекты размещения можно поддержать сохранением льготной ставки, так как снижение стоимости отдыха в Великобритании на 1% обеспечивает рост доходов от въездного туризма на 1,3%.