Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:54Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 746 893+2 670 008

В Великобритании 41% туркомпаний и отельеров опасается скорого банкротства

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Тысячи туркомпаний Великобритании оказались под угрозой банкротства из-за жестких и длительных ограничений в стране во время пандемии, в частности, из-за "омикрона" туроператоры потеряли треть бронирований на начало 2022 года, сообщает The Guardian.

"Несмотря на бум внутреннего туризма летом 2021 года и рост бронирований туров по стране, тысячи туристических компаний королевства могут уйти с рынка. Согласно опросу Туристического альянса, среди почти 2 тыс. предприятий отрасли 11% респондентов считают, что могут обанкротиться уже в 2022 году. 41% убеждены, что это произойдет "рано или поздно", - пишет издание.

В миреАэропорт Хитроу потребовал отменить тесты на COVID для вакцинированныхЧитать подробнее

Как отмечает газета, из-за распространения нового штамма "омикрон" почти треть туроператоров и отелеьров потеряли не менее половины бронирований с заездами в январе-марте.

"Государственная поддержка туризму стала оказываться в меньших объемах, поэтому четверть опрошенных туркомпаний заявили, что у них больше нет финансовых резервов, еще 50% сообщили, что средства закончатся в ближайшие пару месяцев", - пишет газета.

По словам директора туристического альянса Великобритании Курта Янсона, загрузка пляжей и морских курортов прошлым летом составляла 100%, однако это лишь маскировало общее падение в сфере внутреннего туризма.

"Традиционно в больших и малых городах активно развивался внутренний туризм: было много деловых поездок, конференций. В этих секторах ситуация обстоит очень плохо. Кроме того, многие туркомпании Великобритании работали с иностранными туристами - MICE, языковые школы и лагеря переживают упадок. Восстановление этого сектора займет больше времени", - считает он.

В миреВ ЕС понадеялись открыть границы для россиян после одобрения "Спутника V"Читать подробнее

То же самое касается туроператоров, обслуживающих иностранных туристов - они отвечают за 60% турпотока в Великобританию. Как отмечает издание, Великобритания становится менее конкурентоспособной на международной арене не только из-за антикоронавирусных ограничений. Так, туристы теперь не могут возмещать НДС при выезде из страны, путешественникам из Евросоюза для въезда в Великобританию теперь требуется паспорт. Кроме того, растет конкуренция с другими странами, которые готовы выделять больше средств для развития и поддержки туризма.

"Туристы из Китая и стран Ближнего Востока стремились делать покупки в таких местах, как бутик-городок Bicester Village недалеко от Лондона, но теперь они с большей вероятностью выберут Францию, потому что могут оформить там tax free", - сказал Янсон.

Как сообщает The Guardian, с 1 апреля 2022 года отели, рестораны и другие предприятия сферы гостеприимства должны будут снова начать выплачивать кредиты, а также НДС 20% вместо 12,5%, который установили в 2020 году. В ассоциации индустрии гостеприимства Великобритании считают, что въездной туризм и объекты размещения можно поддержать сохранением льготной ставки, так как снижение стоимости отдыха в Великобритании на 1% обеспечивает рост доходов от въездного туризма на 1,3%.

Великобритания

Новости по теме

Новости

В России может появиться Ассоциация по защите прав частных инвесторов

Цены на АЗС Дальнего Востока ощутимо выросли в новогодние недели

Цены на АЗС Дальнего Востока ощутимо выросли в новогодние недели

Meta оспорила назначенный ей в России оборотный штраф

Продажи автомобилей в ЕС были рекордно низкими в 2021 году

Продажи автомобилей в ЕС были рекордно низкими в 2021 году

Нацпроект по "Образованию" замкнул рейтинг по исполнению расходов бюджета

Рынок акций РФ утром во вторник откатился ниже 3500п по индексу МосБиржи

Goldman Sachs ждет подорожания Brent до $100 за баррель уже в III квартале 2022 г.

Мораторий на новую классификацию вин в РФ негласно продлен до 1 марта

Мораторий на новую классификацию вин в РФ негласно продлен до 1 марта

СП "Фортума" и "Роснано" прекращает существование

Цена Brent поднялась до максимума с октября 2014 года

Цена Brent поднялась до максимума с октября 2014 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });