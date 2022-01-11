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Вашингтон воспринял как ЧС отсутствие деэскалации вокруг Украины

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Деэскалации обстановки вокруг Украины не произошло, это создает у США ощущение чрезвычайной ситуации, заявил во вторник посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан.

"На мой взгляд ситуация на границе не менялась с тех пор, как директор ЦРУ (Уильям) Бёрнс приезжал сюда в самом начале ноября, чтобы выразить наши опасения по поводу обострения ситуации, которую мы наблюдали в прошлом году на границе с Украиной", - заявил Салливан в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Так он, в частности, ответил на вопрос, "существует ли опасность массированного вторжения России на Украину".

"Мы считаем это очень реальной угрозой. И деэскалации пока еще не наблюдается", - сказал Салливан.

"У нас есть острая проблема на Украине. Ситуация обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации, и вы слышали, как госсекретарь (Энтони) Блинкен говорит о необходимости деэскалации и замгоссекретаря (Уэнди Шерман - ИФ) сказала об этом накануне", - сказал Салливан.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в Женеве по итогам переговоров с американской делегацией по вопросам гарантий безопасности, что Россия заверила американских коллег, что планов напасть на Украину у России нет, эскалационный сценарий исключен.

"Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил, осуществляются в пределах нашей территории, причем нет оснований опасаться эскалационного сценария в данной связи", - сказал Рябков на брифинге по итогам переговоров.

Джон Салливан США Украина

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