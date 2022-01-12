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Часть сотрудников дипмиссии США покинула Алма-Ату до стабилизации ситуации

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Посольство США благодарит правительство Казахстана за поддержку временной эвакуации сотрудников американского консульства в Алма-Ате и граждан страны, сообщает пресс-служба дипмиссии.

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"США благодарны правительству Казахстана за поддержку временной эвакуации некоторых сотрудников консульства CША, граждан США и других иностранных граждан из Алма-Аты 12 января. (...) Мы рассчитываем, что все наши сотрудники вернутся в Алма-Ату, как только позволит ситуация", - говорится в сообщении посольства.

"Казахстан всегда был надежным другом Соединенных Штатов. Мы верим в стойкость казахстанцев и их способность оправиться от этого кризиса", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, посольство США в Нур-Султане работает в обычном режиме, но предоставление некоторых плановых консульских услуг было перенесено. Генеральное консульство США в Алма-Ате приостановило оказание регулярных консульских услуг.

В ведомстве напомнили слова госсекретаря США Энтони Блинкена о поддержке конституционных институтов Казахстана, сказанные министру иностранных дел Казахстана Мухтару Тлеуберди во время их разговора 6 января.

Казахстан Алма-Ата США

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