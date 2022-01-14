Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 320 млн человек

Фото: Finbarr O'Reilly/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 320 млн 97 тыс. 533. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 520 тыс. 638 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся, сообщил университет, сохраняют США, где выявлено 64 млн 82 тыс. 753 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 846 тыс. 788.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19, по данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, достигло 36 млн 582 тыс. 129, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 485 тыс. 350.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где, как сообщил Worldometer, заразились 22 млн 815 тыс. 827 человек, из них скончались 620 тыс. 609.

Портал информирует, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 710,6. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 603 человека, Индии - 346, Бразилии - 2 тыс. 888.