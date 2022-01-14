Аэропорт Гонконга на месяц прекратит принимать транзитные рейсы из 153 стран

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Администрация аэропорта Гонконга решила с 15 января на месяц запретить прием пассажирских транзитных авиарейсов из 153 стран, которые власти региона считают неблагополучными по коронавирусу, сообщает телеканал NDTV.

В перечень этих стран попали США, Великобритания и Австралия. Прибывающие из части стран этой группы должны 21 день оставаться на карантине по прибытии. C 8 января власти закрыли авиасообщение Гонконга с Австралией, Канадой, Францией, Индией, Пакистаном, Филиппинами, Великобританией и Соединенными Штатами.

Источники South China Morning Post в администрации Гонконга говорят, что запрет на авиасообщение с этими восемью странами будет продлен до 4 февраля. Также ужесточаются требования к социальному дистанцированию и ограничения на работу общепита.

Администрация Гонконга придерживается нулевой терпимости к COVID-19. NDTV отмечает, что новое решение усугубляет изоляцию региона и создает "дополнительную головную боль" авиакомпаниям.

Ранее в Гонконге был зафиксирован штамм коронавируса "омикрон", после чего власти стали ужесточать ограничительные меры. В частности, было объявлено о закрытии детских садов и начальных школ. Ожидается, что школы останутся закрытыми до первой недели февраля.