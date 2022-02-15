Microsoft с 28 февраля начнет возвращать сотрудников в офисы в США

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники корпорации Microsoft в США начнут возвращаться в офисы с 28 февраля, сообщил в блоге исполнительный вице-президент и главный маркетинговый директор компании Крис Капоссела.

В частности, это решение коснется сотрудников в Вашингтоне, где находится центральный офис компании. Капоссела уточнил, что им разрешат работать в гибридном формате и дадут месяц на составление графиков.

Офисы Microsoft в Сан-Франциско также полностью откроются с 28 февраля.

В других частях страны планируется возвращение сотрудников на рабочие места "когда позволят условия", отметил Капоссела.

По его словам, вернуть людей в офисы позволило улучшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

"Высокий уровень вакцинации вместе с сокращением случаев госпитализации и уровня смертности в штатах являются факторами, которые позволяют нам принять решение ввести гибридный формат работы", - написал топ-менеджер.

За год котировки Microsoft выросли на 21,05%, капитализация корпорации составляет сейчас порядка $2,21 трлн.