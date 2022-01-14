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Посольство РФ сообщило о гибели россиянки во время погромов в Казахстане

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Гражданка России погибла 6 января во время беспорядков в Жамбылской области на юге Казахстана, сообщило посольство РФ в этой стране.

"В Генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбылская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В.Ким, 1995 г.р. Преступление было совершено в момент, когда М.В.Ким покидала место своей работы", - говорится в сообщении посольства.

Посольство России в Казахстане направило запрос в правоохранительные органы страны о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления. "Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона", - отмечается в сообщении.

По данным дипломатов, генконсульство России в Алма-Ате связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими. Властям области направлено обращение с просьбой взять ситуацию на контроль и помочь семье погибшей. Прорабатывается вопрос об оказании семье убитой материальной помощи.

Власти Казахстана пока не обнародовали данные о количестве погибших в ходе беспорядков среди мирных граждан, участников беспорядков и боевиков. На данный момент известно, что погибли 17 представителей правоохранительных органов, Нацгвардии и военнослужащих.

Хроника 03 – 14 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Россия

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