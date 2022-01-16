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Один заложник в техасской синагоге освобожден

Один заложник в техасской синагоге освобожден
Полицейские машины у синагоги в Колливилле
Фото: Emil Lippe/Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Один заложник, попавший в заложники в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт в в Колливилле, освобожден. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию Колливилла.

В субботу в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт неизвестный вооруженный мужчина захватил раввина и еще троих людей в заложники в синагоге в городе Колливилл (штат Техас).

Факт захвата подтвердил губернатор штата Грег Эббот, который назвал ситуацию "напряженной". Полиция ведет переговоры с подозреваемым. После захвата заложников в синагоге в Колливилле власти Далласа (штат Техас) ввели дополнительные патрули полиции у еврейских религиозных центров, сообщил в субботу мэр города Эрик Джонсон.

США Техас

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