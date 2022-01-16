Песков заявил, что РФ и НАТО находятся "на разных путях"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Беспокойство вызывает то, что состоявшиеся на этой неделе переговоры в рамках Совета Россия-НАТО подтвердили, что стороны стоят на разных путях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом, в принципе, теперь мы можем сказать, что мы остаемся на разных путях, на совершенно разных путях, и это нехорошо, и это вызывает беспокойство", - сказал он в интервью CNN

В то же время он отметил, что в ходе заседания совета Россия и США смогли достичь "некоторых договоренностей".

Также он сообщил, Россия настаивает на конкретных ответах Запада на свои предложения по гарантиям безопасности в связи с нарастанием напряженности вокруг Украины. Он заявил, что обвинения в адрес России в том, что ее действия являются причиной напряженности в районе границы с Украиной, бездоказательны, добавив: "Мы еще ждем предъявления этих доказательств". В интервью он также опроверг обвинения о причастности России к кибератакам на сайты госорганов Украины.