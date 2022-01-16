Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 326 млн человек

Фото: Marco Cantile/LightRocket via Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья достигло 326 млн 183 тыс. 935, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 535 тыс. 492 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся, сообщил университет, сохраняют США, где выявлено 65 млн 445 тыс. 397 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 850 060.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19, по данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, достигло 37 млн 122 тыс. 164, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 486 094.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где, как сообщил Worldometer, заразились 22 млн 975 тыс. 723 человека, из них скончались 621 007.

Портал информирует, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 712,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 614 человек, Индии - 347, Бразилии - 2 890.