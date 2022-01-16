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В Казахстане освобожден от должности не вышедший к протестующим глава Атырау

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима (главы администрации) Атырау (адмцентр Атырауской области), сообщила в воскресенье пресс-служба акима региона.

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"Распоряжением акима области 14 января Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима города Атырау на основании поданного заявления. В настоящее время обязанности акима города исполняет заместитель акима города Жумабек Каражанов", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в воскресенье.

Ранее региональные СМИ сообщали, что во время митинга в Атырау 4 января Уразбаев не вышел к протестующим. В пресс-службе тогда пояснили, что с 30 декабря Уразбаев "находился в ежегодном трудовом отпуске для прохождения лечения".

Уразбаев был назначен акимом Атырау в январе 2020 года. В прежние годы он работал директором Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), был первым заместителем председателя правления ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPI).

Казахстан Кайрат Уразбаев

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