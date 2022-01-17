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Захвативший заложников в техасской синагоге оказался подданным Великобритании

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мужчина, который в субботу захватил заложников в синагоге в американском штате Техас, является гражданином Великобритании, сообщает Axios со ссылкой на заявление ФБР.

По данным спецслужбы, имя захватчика Малик Фейсал Акрам, ему 44 года.

В субботу в техасском городе Колливилл мужчина взял в заложники трех прихожан и раввина в местной синагоге. Заложники были освобождены, никто из них не пострадал. Захватчик был застрелен при штурме.

Как отмечает Axios, операция по освобождению заложников, в том числе переговоры с Акрамом, длились более десяти часов.

По данным департамента общественной безопасности Техаса, Акрам требовал освободить пакистанского нейробиолога Аафию Сиддики, отбывающую в США 86-летний тюремный срок за нападения на граждан США в Афганистане. Некоторые СМИ называли ее сестрой Акрама, но эту информацию опровергла адвокат Сиддики.

Президент США Джо Байден назвал произошедшее в Колливилле "террористическим актом" и пообещал "противостоять антисемитизму и росту экстремизма" в Соединенных Штатах.

США Техас Колливилл

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