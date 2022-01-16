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Захватчик синагоги в Техасе был убит во время штурма

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Подозреваемый в захвате заложников мертв после штурма синагоги, подтвердила полиция Колливилла на пресс-конференции в субботу вечером после того, как все заложники были благополучно спасены.

"Около 9 часов вечера команда по спасению заложников проникла в синагогу, она спасла троих заложников, подозреваемый мертв", - заявил начальник полиции Колливилла Майкл Миллер.

Полиция и ФБР сообщили, что он умер от огнестрельных ранений, но не уточнили, кто стрелял.

Власти установили личность подозреваемого в захвате заложников, но в настоящее время не могут обнародовать его личность, заявил Мэтт Дезарно, специальный агент, отвечающий за ФБР в Далласе, на продолжающейся пресс-конференции. По словам Дезарно, будет проведено дальнейшее расследование контактов и мотивов действий подозреваемого.

Ранее сообщалось, что все заложники, которых удерживал мужчина в синагоге в американском Колливиле (штат Техас), освобождены. Как сообщалось, в заложниках находились четыре человека, включая раввина.

США Техас

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