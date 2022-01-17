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Постпред РФ заявил, что Москва не намерена обсуждать с ОБСЕ гарантии безопасности

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия не рассматривает ОБСЕ в качестве площадки для обсуждения своих инициатив по гарантиям безопасности, заявил в понедельник постпред РФ при Организации Александр Лукашевич.

"Сразу хочу сказать, что мы не собирались и не собираемся вести какие-то дискуссии по нашим инициативам в ОБСЕ", - сказал Лукашевич в ходе видеоконференции.

Он отметил, что "это аморфная структура, которая, к тому же, не обладает международно-правовым статусом и не способна в нынешнем состоянии как-либо влиять на ситуацию в евроатлантике".

ОБСЕ Александр Лукашевич

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