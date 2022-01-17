Глава Pfizer счел, что дальнейшие волны COVID будут вызывать меньше ограничений

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Коронавирус COVID-19 продолжит циркулировать по планете, однако в будущем будет вызывать меньше ограничений, чем это было до сих пор, заявил в понедельник в интервью французскому телеканалу BFM TV генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

"Нынешняя волна станет последней с таким большим количеством ограничений", - считает он.

Бурла подчеркнул, что считает важным, чтобы люди получили по три дозы вакцины от его компании, так как именно тогда они будут хорошо защищены от коронавирусной инфекции. "Затем мы перейдем к формату, который предусматривает по одной дозе в год, за исключением людей с пониженным иммунитетом, которым, возможно, потребуется прививаться раз в квартал. Также нужно вакцинировать детей, чтобы защитить их. В случае с детьми эффективность вакцины очень хорошая", - добавил он.

Вместе с тем, Бурла отметил, что мРНК-вакцины, одной из которых является вакцина Pfizer, не следует считать "Священным Граалем" в борьбе против COVID-19.