В Абу-Даби будут пускать иностранцев только после прививки бустером

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Туристов будут пускать в Абу-Даби только после вакцинации бустерной дозой от коронавируса, сообщает АР со ссылкой на правительственное приложение с информацией о правилах въезда.

Ранее на этой неделе в приложении появилось предупреждение о том, что на въезде в столицу ОАЭ нужно предъявить так называемый "зеленый паспорт" (green pass) с подтверждением статуса вакцинированного. АР заметило, что теперь в приложении указано, что туристы не считаются полностью вакцинированными даже после двух доз, если не получили бустерную дозу вакцины по меньшей мере через полгода после второй дозы.

Кроме того, за две недели перед въездом в Абу-Даби нужно получить отрицательный тест на коронавирус, чтобы подтвердить свой "зеленый" статус.

Уже в городе "зеленый паспорт" требуется для допуска в общественные места и административные здания.

АР отмечает, что в туристическом Дубае ковид-правила мягче.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ полностью привиты от COVID-19 больше 90% населения. Однако в декабре в стране наблюдался новый всплеск заболеваемости.