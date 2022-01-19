В ФРГ зафиксирован всплеск распространения поддельных справок о COVID-вакцинации

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Полиция Германии расследует тысячи случаев распространения поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на DPA.

Согласно данным DPA из 16 федеральных земель страны, по всей Германии было начато более 12 тыс. расследований предположительной подделки сертификатов о вакцинации. Число расследований резко возросло в декабре, когда власти объявили о новых ограничениях против коронавируса, которые в основном касались невакцинированных граждан.

Жители страны, поставляющие или использующие поддельные сертификаты о вакцинации, могут столкнуться с серьезными наказаниями, такими как штрафы, потеря работы или условное тюремное заключение.

Также прокуратура Германии возбудила дело о непредумышленном убийстве после того, как женщина, работающая в доме престарелых, подделала сертификат о вакцинации, чтобы продолжить работу, несмотря на то, что члены ее семьи были заражены коронавирусом.

Около 73% граждан Германии получили обе дозы вакцины и почти 48% - "бустерную" прививку.

За весь период пандемии в стране было выявлено более 8,1 млн случаев заражения коронавирусом и около 116 тыс. смертей от последствий заболевания.