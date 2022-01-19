В Израиле зафиксировали новый антирекорд по COVID-заболеваемости за всю пандемию

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Израиле за последние сутки выявили свыше 71,5 тыс. случаев заражений коронавирусом COVID-19 за сутки, и этот показатель стал рекордно высоким за все время пандемии, сообщает The Times of Israel в среду.

Почти 1,6 тыс. пациентов с COVID-19 в настоящее время проходят лечение в израильских больницах. Из них 526 человек находятся в тяжелом состоянии.

Эксперты в области здравоохранения полагают, что в настоящее время Израиль может быть на пике новой волны пандемии. Уполномоченный по борьбе с COVID-19 Нахман Эш, отвечающий за вакцинацию населения в Израиле, рассказал в интервью Армейскому радио в среду, что в реальности число заражений в сутки в стране может достигать в эти дни порядка 200 тысяч. Именно таким, по его мнению, может быть количество случаев инфицирования, когда в стране распространяется высокозаразный штамм "омикрон". При этом население Израиля - около 9 млн человек.

Минздрав страны двое суток не публиковал обновленные данные по коронавирусу, ссылаясь на перегрузку своих систем из-за большого количества регистрируемых заражений.

Свыше 1,7 млн случаев заражения выявили в Израиле с начала пандемии, скончались 8,3 тыс. пациентов скончались.

Накануне израильский премьер Нафтали Беннет предположил, что человечество даже в случае победы над COVID-19 может столкнуться с другими инфекционными заболеваниями и войти, таким образом, в эру глобальных пандемий.